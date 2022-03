Zeitzeichen

Schon als Kind hat der am 23. März 1912 in Posen geborene Sohn eines Freiherrn mit Feuerwerk gezündelt und Raketenautos gebaut. Noch bevor von Braun sein Physik-Studium beginnt, experimentiert er mit Raketenpionier Hermann Oberth in Berlin an Flüssigstoffraketen. Nach seiner Promotion 1934 engagiert das Heereswaffenamt den 22-jährigen Ingenieur. Zu diesem Zeitpunkt ist der karrierebewusste von Braun bereits Mitglied der SS .

"Wunderwaffe" für Hitlers Endsieg

von Braun 1944 mit Offizieren der Wehrmacht in Peenemünde

In der Peenemünder Heeresversuchsanstalt leitet Wernher von Braun ab 1937 die Entwicklung der Flüssigtreibstoffrakete "Aggregat 4". 1943 informiert er Hitler über die Einsatzbereitschaft der Rakete, die nun als "Vergeltungswaffe" (V2) massenhaft produziert wird.

Rund 3.000 der angeblich kriegsentscheidenden "Wunderwaffen" feuern die Nazis in den letzten Kriegsmonaten ab, die meisten auf England und Rotterdam; Tausende Menschen kommen bei den Angriffen ums Leben.