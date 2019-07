Mit völlig leerem Tank setzen Armstrong und Buzz Aldrin, der zweite Mann an Bord, im Mondstaub auf. " Der Adler ist gelandet ", meldet Armstrong lapidar. Eine Milliarde Fernsehzuschauer erlebt am 20. Juli 1969 live mit, wie zum ersten Mal in der Geschichte Menschen auf unserem Erdtrabanten landen.

Ein Ex-Nazi wird Vater der Mondlandung