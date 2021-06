Zeitzeichen

Menschen sind von Natur aus neugierig, wollen erkunden. Das benachbarte Tal, das Land jenseits des Ozeans oder, wie im Fall von Ulf Merbold, das All. Der Astronaut ist bis heute der einzige Deutsche, der dreimal im Weltraum war.

Zum Studium in den Westen

Dass es so weit kommt, ist eine Mischung aus Zufall und Ehrgeiz. Am 20. Juni 1941 wird Merbold im thüringischen Greiz geboren. Sein Vater stirbt in russischer Kriegsgefangenschaft, er wächst als Einzelkind bei seiner Mutter in der DDR auf. Als ihm das System nach dem Abitur ein Physikstudium verweigert, geht er noch vor dem Mauerbau in den Westen. Dort studiert Merbold Physik in Stuttgart, promoviert und experimentiert zehn Jahre am Max-Planck-Institut.

1977 sucht die frisch gegründete Europäische Weltraumagentur ESA Wissenschaftler, die im All forschen wollen. Merbold ist einer von über 2.000 Bewerbern - am Ende kann er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Am 28. November 1983 startet er zusammen mit fünf Kollegen an Bord des Space Shuttles Columbia zu seiner Mission.