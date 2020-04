Anfang der 1970er Jahre lockt die Raumfahrt keinen US -Bürger mehr hinterm Ofen hervor. Schon beim reibungslosen Start der Mission Apollo 12 bekommen die großen TV -Stationen Beschwerdebriefe von Zuschauern, die wegen der Übertragung auf ihre geliebte Sportsendung verzichten müssen.

So startet Apollo 13 von der Öffentlichkeit beinahe unbeachtet am 11. April 1970 um 20.13 Uhr vom Cape Canaveral aus zu ihrer Mondmission. An Bord sind die erfahrenen Astronauten Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Haise, die noch nicht ahnen, auf welch lebensbedrohliches Abenteuer sie sich eingelassen haben.