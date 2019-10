In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 1959 richtet die Sonde Lunik III in einem Abstand von 6.200 Kilometern ihre Kamera aus. Das erste Foto wird zur Erde gefunkt. Allerdings ist die Qualität so schlecht, dass der Vorsitzende der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, Mstislaw Keldysch, den historischen Moment so kommentiert: " Der Mond ist empört, dass wir seine verbotene Seite anschauen. "

Insgesamt werden 29 Fotos geschossen, von denen 17 brauchbar sind. " Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite. Und vor Lunik III hat kein Mensch jemals die erdabgewandte Seite gesehen ", sagt Professor Harald Hiesinger, Planetologe an der Universität Münster. " Lunik III ist eine wegweisende Mission gewesen. "