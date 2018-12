Amerikaner sind beeindruckt von Spacelab

Die Europäer wollen mit Spacelab endlich im Feld der bemannten Raumfahrt mitspielen. Mit dem Forschungsmodul können Astronauten die Erdatmosphäre beobachten, verschiedene Materialien analysieren und die Auswirkungen der Schwerelosigkeit an sich selbst untersuchen. Und genau wie die Space Shuttles kann auch das Spacelab wiederverwendet werden.

" Die Amerikaner waren maßlos beeindruckt ", sagt Volker Sobick, der sich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt viele Jahre um die bemannten Weltraummissionen gekümmert hat. Die Deutschen könnten stolz auf sich sein, sagt sogar der damalige US -Präsident Ronald Reagan.

Ulf Merbold setzt sich gegen 2.000 Bewerber durch

" Spacelab wurde speziell für das Shuttle entwickelt. Es passte genau in die Shuttle-Bucht und zwar im hinteren Teil der Ladebucht. Und die Astronauten haben, wie in einem Erdlabor, in kurzen Ärmeln ihre Aufgaben erfüllen können ", erklärt Volker Sobick.

Und einer dieser sechs Astronauten ist der Deutsche Ulf Merbold. Gegen 2.000 Bewerber hatte er sich durchgesetzt, um mit der 9. Space Shuttle-Mission und Spacelab ins All zu fliegen. Schließlich haben die Deutschen einen Großteil des Labors bezahlt.

Über 70 Experimente führen er und die anderen fünf Astronauten auf dem Flug durch, in ganz verschiedenen Disziplinen wie Biologie, Materialwissenschaften oder Plasmaphysik.