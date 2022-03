Zeitzeichen

"Jakob der Lügner" erscheint zunächst in der DDR und im Jahr darauf in der BRD . Der Inhalt ist kein Zufall: Jurek Becker ist im polnischen Lódz geboren - vermutlich am 30. September 1937. Als die jüdische Familie nach dem Einmarsch der Wehrmacht ins Ghetto gesperrt wird, geben die Eltern ein falsches Alter an. Sie erreichen so, dass ihr Sohn für kleine Arbeiten eingesetzt und nicht umgebracht wird.