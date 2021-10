Zeitzeichen

Mit der Rolle des Hamburger Tatort-Kommissars Paul Stoever geht für Krug ein Traum in Erfüllung. An seiner Seite ist Charles Brauer, der zum engen Freund wird.

Gesamtdeutscher Star mit geradem Kreuz

Manfred Krug zählt sowohl in der DDR wie auch in der Bundesrepublik zu den beliebtesten Schauspielern. Am 21. Oktober 2016 stirbt er mit 79 Jahren an einer Lungenentzündung.

Charles Brauer und Manfred Krug im Tatort

Sein Freund und Kollege Charles Brauer: "Er war einfach ein sauguter Schauspieler. Und er war, ich glaube das war ja etwas, das in der DDR für ihn so eine große Rolle gespielt hat, war seine Authentizität. Dass die Leute wirklich das Gefühl hatten, der ist so, wie er wirkt. Und er hielt ja auch das Kreuz gerade."

