Zeitzeichen

SPD hat stärkeren Zulauf

Wie kann es nun nach dem Zweiten Weltkrieg weitergehen mit zwei Parteien, die sich als Arbeiterparteien verstehen? Gemeinsam? Getrennt?

"Die KPD -Führung entschied sich erst dann, auf die Vereinigung zu drängen, als im November 1945 bei den Wahlen in Ungarn und Österreich deutlich wurde, dass die Kommunisten dort weit abgeschlagen waren" , so Historiker Mählert. Auch in Deutschland habe die SPD stärkeren Zulauf als die KPD gehabt, trotz aller Unterstützung durch die Sowjets.

KPD dominiert SPD