Zeitzeichen

13. November 1976 - Wolf Biermann gibt folgenreiches Konzert in Köln

Konzertgitarre und Gesang - es ist nicht die Bühnenshow, die Wolf Biermanns Auftritt am 13. November 1976 in Köln so legendär macht. Vielmehr sind es die Hintergründe: Nach elf Jahren Auftrittsverbot in der DDR steht der Liedermacher erstmals wieder auf der Bühne.