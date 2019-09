Luftangriff auf Wieluń

Derweil bringt sich das Schulschiff "Schleswig-Holstein" vor der freien Stadt Danzig in Stellung. Am 31. August 1939 überfallen SS -Männer in polnischen Uniformen den deutschen Sender Gleiwitz. Als fingierter Beweis für den angeblich polnischen Angriff wird ein gekidnappter Pole vor Ort getötet.

Dann beginnt der Angriff: Am 1. September 1939 feuert das Schulschiff "Schleswig-Holstein" um 4:47 Uhr auf polnische Verteidigungsanlagen vor Danzig. Die ersten Schüsse des Zweiten Weltkrieg fallen allerdings schon zwölf Minuten zuvor: 29 deutsche Sturzkampfbomber attackieren die polnische Stadt Wieluń. 1.200 Menschen sterben bei dem Bombardement.