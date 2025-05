08.05.1945: Die Kapitulation Deutschlands wird unterzeichnet

In diesem Zeitzeichen erzählt Almut Finck:



wie international das Ende der Kämpfe gefeiert wird,

warum die Deutschen zunächst kaum um die Opfer trauern,

von einer einzigartigen Erinnerungslandschaft mit zahlreichen Mahnmalen,

warum Richard von Weizsäckers Rede - bei aller Kritik - immer noch aktuell ist.

Es ist der Morgen des 8. Mai 1945. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht ist unterzeichnet, die Kämpfe in Europa sind beendet. Die traurige Bilanz: Sechs Millionen ermordete Juden, 60 bis 70 Millionen Tote wird der Krieg an seinem Ende am 2. September 1945 insgesamt gefordert haben. Doch Trauer kommt im Gefühlshaushalt der Nachkriegsdeutschen kaum vor. Stattdessen gibt es Selbstmitleid und Opferstilisierung.

Mittlerweile hat sich der Blick auf das Kriegsende grundlegend gewandelt - auch, weil es immer wieder Denkanstöße und Zäsuren gibt, die den Fluss der Erinnerung in andere Bahnen leiten. Die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985 ist so eine Zäsur. Er spricht von einem "Tag der Befreiung" und fordert, den 8. Mai nicht als Niederlage zu sehen.

Es ist ein wichtiger Schritt, doch die emotionale Aufarbeitung der Katastrophe muss weitergehen. Denn auch 80 Jahre nach Kriegsende gilt das Sprichwort: "Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung."

