Zeitzeichen

"Ich bin geboren am 8. Oktober 1821 zu Puderbach an der Lahn, wo mein Vater Schullehrer war" , schreibt der Friedrich Kiel in einem Brief an einen Verleger.

Das Talent des Mannes aus der preußischen Provinz zeigt sich schon früh: "Im sechsten Jahr habe ich, ohne die geringste Anweisung, begonnen Clavier zu spielen und mancherlei zu componieren. Noten kannt ich noch gar keine."