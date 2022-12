ZeitZeichen

Der in London lebende US -Dichter T. S. Eliot antwortet mit einem ebenfalls bahnbrechenden Werk: Auch sein Gedichtzyklus "The Waste Land" ("Das öde Land") thematisiert die Vereinzelung und Ratlosigkeit des modernen Menschen. In ganz Europa ist die Stimmung diffus. Alte Gewissheiten haben sich aufgelöst, die Unsicherheit hält weiter an. Die materielle Lage ist prekär - besonders in Deutschland, wo bis vor Kurzem noch das Kaiserreich eine große Zukunft versprochen hat.