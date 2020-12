In Amerika heißt er Goldbear, in den Niederlanden Goudbeertje und in Frankreich Ours d‘Or: Das Gummibärchen ist die meistverbreitete Bärenart der Welt. Seine Heimat aber liegt in Deutschland. Genauer gesagt im Bonner Stadtteil Kessenich.

Hier macht sich Hans Riegel senior in einer Waschküche mit einer kleinen Bonbonproduktion selbstständig und gründet am 13. Dezember 1920 die Firma Haribo. Der Name setzt sich aus den jeweils ersten beiden Buchstaben von "HAns RIegel BOnn" zusammen.