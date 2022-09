ZeitZeichen

Fünf Schüsse und eine Handgranate - damit beenden rechtsradikale Terroristen der "Organisation Consul" am 24. Juni 1922 das Leben von Außenminister Walther Rathenau. Er wird zum Märtyrer der Weimarer Republik - und bleibt als solcher im Gedächtnis. In fast jeder deutschen Stadt ist heute eine Straße oder ein Platz nach ihm benannt. Die Erinnerung an den Menschen Walter Rathenau ist inzwischen jedoch stark verblasst.