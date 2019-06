Was ist mit den Kolonien?

Weiter stellt sich die Frage: Was geschieht mit deutschen Kolonien in Afrika, China und im Pazifik? Was geschieht überhaupt mit den Kolonien?

Wilsons Programm der nationalen Selbstbestimmung zieht viele junge Männer nach Paris - dazu gehört der Vietnamese Ho Chi Minh, der Chinese Deng Xiaoping und der Inder Jawaharlal Nehru.