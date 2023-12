Sonne, Mond und Sterne

Und sie seht für so vieles: Zuversicht, Lebensfreude, Licht, Wärme, Spaß.

Wie geht es jemandem, der in diesem Jahr weitgehend auf der Sonnenseite des Lebens stand? Volker Bertelmann, hat mit seiner Filmmusik zu "Im Westen nichts Neues" in diesem Jahr fast jeden Preis unter der Sonne, ja auch den Oscar, bekommen.

Aber auch als Symbol wird die Sonne gerne gebraucht, ob in der Anti-Atomkraftbewegung, der Esoterik oder in der heilen Welt des Schlagers. Was wären wir nur ohne die Sonne? Nun, eine Frage, die Vampire sicher anders beantworten, als wir Menschen. Aber das führt zu weit. Fast.