Audio: Freunde – die echten Stars im Leben

WDR 5 Neugier genügt - Freifläche. . 09:15 Min. . WDR 5.

Was macht Freundschaft aus? Elif Şenel ruft ihre alte Freundin Dr. Magdalena Hoffmann an. Die Philosophin von der Universität Luzern hat sich auch beruflich mit Freundschaft und gelungenen Beziehungen auseinandergesetzt. Gemeinsam mit der Autorin Isobel Markus sprechen sie über Freundschaft in der Philosophie seit Aristoteles. | audio