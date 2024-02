Karin und Walter Poll sind auch aus finanziellen Gründen in ihr ehemaliges Urlaubsland Griechenland ausgewandert. Aber mittlerweile sind sie mit Ende 70 wieder zurückgekehrt - aus gesundheitlichen Gründen. Karin Poll erinnert sich aber gerne an die Zeit in Griechenland zurück. "Wir haben so viel gesehen, wir haben so viele nette Kontakte gehabt. Klar, die Griechen sind auch nicht nur Engel, wir haben auch manche negative Erfahrung gemacht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen: Das war wirklich eine schöne Zeit ".

In dieser Folge "immerfrei – so geht Rente" berichten die Eheleute Poll von ihren Erlebnissen in Griechenland und Cornelia Schweppe von ihren Forschungsergebnissen in Bezug auf das Auswandern mit all seinen Fallstricken wie Krankenversicherung, Vereinsamung oder Sprachbarrieren.

Die Auswanderer-Forscherin

Prof. Dr. Cornelia Schweppe

Professorin Cornelia Schweppe forscht seit Jahren zu dem Phänomen der "Ruhestandsmigration". Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften, Social Work und Psychologie in Berlin, Montpellier und Chicago, der Promotion an der TU Berlin, der Habilitation an der Universität Marburg und weiteren wissenschaftlichen Stationen kam sie 2002 als Professorin für Sozialpädagogik ans Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Dort hat sie bereits zahlreiche Forschungsprojekte in den Bereichen "Transnationale Soziale Unterstützung" und "(Trans-)Migration" geleitet.