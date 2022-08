Seide gibt es noch. Kamele ebenfalls. Karawanen nicht mehr. Mit den Emiren und Kahnen ist auch schon lange Schluss. An Größenwahn und despotischen Herrschern besteht trotzdem kein Mangel. An Sonne, Staub und Steppe auch nicht. Aber die Moscheen und Koranschulen sind sehr schöne Gebäude. Die Grenzen sind weniger schön. Da muss man artig sein. Sehr fremd, sehr faszinierend: die Märkte und Basare. Da muss man feilschen. Und Lammspieße, die muss man essen. Und dann die Märchen - in Kaschgar, in Osh, in Taschkent, in Samarkand, Buchara und Merve.