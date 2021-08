Kündigungshelfer aus dem Netz

Sie versprechen ein Ende der Abo-Falle. Doch was taugen Online-Kündigungsportale wirklich?

Es beginnt meist mit einem überschaubaren Angebot: Das Schnuppertraining im Fitnessstudio, das Probeabo der Zeitschrift oder der Mobilfunkvertrag mit Neukundenrabatt. Doch wer nicht rechtzeitig kündigt, landet schnell in einem Vertrag mit deutlich längerer Laufzeit und nicht selten wesentlich schlechteren Konditionen.

Online-Kündigungsportale versprechen, sich um die fristgerechte Kündigung solcher Verträge zu kümmern. Kunden geben auf der Homepage in der Suchmaske nur den Anbieter des jeweiligen Vertrags sowie einige persönliche Daten ein; um den Rest kümmert sich das Kündigungsportal. Meist ist nicht einmal eine E-Mailadresse des Vertragspartners notwendig.

Große Preisunterschiede

Und das Angebot funktioniert. Die Zeitschrift Finanztest hat bei sieben Portalen insgesamt 42 Verträge kündigen lassen, dabei wurden alle Verträge fristgerecht beendet. Deutliche Unterschiede gibt es allerdings bei den Preisen für diesen Service.

Das Portal smartkündigen.de arbeitet für die Kunden komplett kostenlos. Der Anbieter finanziert sich nach eigenen Angaben durch Provisionen anderer Unternehmen. Was das für Unternehmen sind und welche Rolle dabei die Daten der Kunden spielen, erfahren die Nutzer nicht.

Teuerster Anbieter im Finanztest-Vergleich war Volders. Eine einfache Kündigung kostet hier 5,99 Euro. In der Variante „extra sicher“ werden 14,99 Euro fällig, dafür geht die Kündigung dann nicht nur per Einschreiben an das jeweilige Unternehmen, sondern auch per E-Mail und dabei zusätzlich in Kopie an einen Rechtsanwalt.

Selbst kündigen ähnlich einfach

Doch so viel Aufwand muss in der Regel gar nicht sein. Seit Oktober 2016 können Verbraucher Verträge wirksam per E-Mail kündigen, die Kündigung per Post ist nicht mehr nötig. „Wer seine Sachen immer ordentlich sortiert, wird immer in der Lage sein, seine Kündigungen von kleinen Probeabos selbst vorzunehmen“, sagt Susanne Meunier von Finanztest.

Praktisch seien Kündigungsdienste unter Umständen jedoch für Menschen, die viele Verträge abschließen und dabei den Überblick verlieren, so Meunier. Besonders wichtige Verträge wie etwa einen Mietvertrag oder einen Arbeitsvertrag sollten Verbraucher jedoch persönlich kündigen und nicht an einen Dienstleister abgeben.

Und schließlich gilt auch: Das Kündigungsportal kann sich nur dann um die fristgerechte Kündigung kümmern, wenn die Kunden fristgerecht den Auftrag zur Kündigung erteilen. Meist ist die kurze E-Mail an den jeweiligen Vertragspartner dann auch schnell selbst geschrieben.