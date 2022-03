Wohlfühlgewicht ohne Jojo-Effekt – Tipps für eine erfolgreiche Diät

Low Carb, Intervallfasten, Paleo – Diät-Arten gibt es zahlreiche und jeder schwört auf eine andere. Aber eins haben alle gemeinsam: Eine Diät ist nur erfolgreich, wenn auch langfristig gedacht wird. Wer mit einer Diät beginnt, sollte sich unbedingt auch Gedanken über die Zeit danach machen, rät Doc Esser, Oberarzt am Klinikum Remscheid, im WDR 2-Podcast „Frag Dich fit“. Nur eine generelle Ernährungsumstellung hilft wirklich. Wichtig ist auch, dass wir uns dabei viel bewegen. Auch wenn Sport alleine nicht die Kilos purzeln lässt, unterstützt regelmäßige Bewegung den Abnehmprozess und sorgt für einen gesunden Körper. Übrigens: Mit den Wechseljahren wird unser Stoffwechsel deutlich langsamer und wir müssen mehr Sport treiben als vorher, um den Stoffwechel aktiv zu halten.

Hilfe, der Jojo-Effekt!

Diäten sind mühsam und wer mit einer Diät startet, möchte meist schnell Erfolge sehen. Aber vor allem Crash-Diäten, bei denen man durch radikale Kalorienreduzierung einen Gewichtsverlust erreichen möchte, führen schlussendlich zum genauen Gegenteil: Stoffwechselprozesse werden heruntergefahren, die Kalorienverbrennung dadurch auch und der Körper setzt die Energie, die er bekommt, in Fett-Depots an, um einem Verhungern vorzubeugen. Dieses Phänomen ist auch als Jojo-Effekt bekannt. Diäten machen aus diesem Grund keinen Sinn, davon ist Doc Esser überzeugt.

Viel wichtiger ist es, sich gesund und ausgewogen zu ernähren: Vor allen pflanzliche Kost sollte roh oder gekocht auf dem Speiseplan stehen, aber auch Fisch. Dieser enthält – ähnlich wie beispielsweise Avocados – für den Körper wichtige Fette wie Omega-3-Fettsäuren, vor denen zwar viele Menschen zurückschrecken, auf die man aber nicht verzichten sollte. Auch Hülsenfrüchte, Kohl oder Nüsse, zum Beispiel Walnüsse, Haselnüsse oder Mandeln, sind gesund. Fleischprodukte sollte man hingegen nicht mehr als einmal in der Woche zu sich nehmen. Auch Wurstwaren zählen dazu. Weitere Endgegner sind Süßigkeiten, schnelle Kohlenhydrate, Alkohol und das Rauchen.

Vorverdauung beginnt im Mund

Doc Essers Geheimtipp ist, das Essen wieder mehr zu zelebrieren. Er empfiehlt, das Handy dabei wegzulegen, sich voll und ganz auf das Essen zu konzentrieren und jeden Happen 30-mal zu kauen. Die Vorverdauung beginnt nämlich schon im Mund und so setzt auch früher ein Sättigungsgefühl ein. Ein weiterer Tipp ist das Ernährungstagebuch. Gerade die Naschereien zwischendurch vergessen wir gerne. Über den Salat, den wir mittags gegessen haben, freuen wir uns hingegen so sehr, dass vor allem dieser im Gedächtnis hängen bleibt. Viele seien im Anschluss bei der Auswertung des Tagebuches dann ziemlich überrascht, wie viel sie tatsächlich insgesamt zu sich nähmen, so Doc Essers Erfahrung.

Das allerwichtigste ist aber, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Die Vorstellung von einer Bikini- oder Badehosenfigur, hält Doc Esser für grundsätzlich falsch. Bewegung ist das A und O. Wenn man sich dann fit und gesund fühlt, ist ein Kilo mehr oder weniger unwichtig.