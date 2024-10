Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum

Die Folgen wären hart, meint Südekum: " Eine noch nicht dagewesene Deindustrialisierung, die in der Tendenz bereits jetzt spürbar ist. " Dies würde in der Folge wohl nicht nur die Automobilindustrie treffen, sondern alle energieintensiven Branchen wie Chemie und Stahl. Sollte das passieren, wäre das ein " extremer Schock für die gesamte deutsche Volkswirtschaft ", so Südekum.

Massenarbeitslosigkeit droht wohl nicht