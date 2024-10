Die Jobs und Betriebe in der Zulieferindustrie in Nordrhein-Westfalen sind auch durch die VW-Krise zunehmend in Gefahr, sagt Automotiveland.NRW. Nach Angaben des Industrienetzwerks arbeiten rund 800 Unternehmen mit etwa 200.000 Beschäftigten in der Branche an Rhein und Ruhr.

" Die wirtschaftliche Situation wird immer dramatischer, die Rücklagen sind durch die Krisen der vergangenen Jahre wie Corona und Ukraine-Krieg langsam aufgebraucht ", sagt Geschäftsführer Stephan Vogelskamp. Zu diesen Krisen kämen jetzt noch Schwächen der Hersteller wie VW mit einer verfehlten Modellpolitik dazu.

Hersteller nehmen nur Bruchteil der vereinbarten Mengen ab

Automobilnetzwerker Stephan Vogelskamp

Lange habe es verbindlich vereinbarte Abnahmemengen für die produzierten Komponenten zwischen Hersteller und Zulieferer gegeben, erklärt Vogelskamp. " Im Fall von VW nimmt der Konzern teilweise nur noch 10-20 Prozent der ursprünglich vereinbarten Menge ab, das ist für die Betriebe ein wirtschaftliches Drama ."