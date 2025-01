Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Katja Goebel.

THEMA DES TAGES

Bundestag stimmt über umstrittene Asylanträge der Union ab • Der Bundestag spricht heute über strengere Regeln in der Einwanderungspolitik. Der tödliche Messerangriff in Aschaffenburg hat eine Diskussion über Migration und die innere Sicherheit in Deutschland ausgelöst. In einer Regierungserklärung wird Kanzler Scholz heute dazu Stellung nehmen. Die Union will im Bundestag zwei Anträge einbringen: Darin geht es unter anderem darum, Asylsuchende ohne gültige Einreisepapiere an deutschen Grenzen zurückzuweisen und um eine Dauerhaft für Ausreisepflichtige. Unionskanzlerkandidat Merz hat schon signalisiert, auch Stimmen der AfD und des BSW in Kauf zu nehmen.

Das Thema Migration steht für Wählerinnen und Wähler ganz oben auf der Liste der wahlentscheidenden Themen. Das zeigt neben dem Deutschlandtrend auch die WDR-Befragung "Deutschland, wo brennt’s?", an der im Dezember rund 7.000 Menschen aus fast allen Regionen NRWs teilnahmen. In der nicht repräsentativen Befragung lässt der WDR Menschen aus NRW zu Wort kommen. Heute schauen wir auf eure Meinungen zum Thema Migration und Flucht.