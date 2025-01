Wahlkampfthema Migration: Showdown im Bundestag I Kriminalität, Bürokratie-Wahnsinn und Rassismus

0630 - der News-Podcast. . 21:40 Min. . Verfügbar bis 28.01.2030. 1LIVE.

Die Themen von Matthis und Caro am 29.01.2025: (00:00:00) Themenübersicht: Hörerin Jana hört mit ihrer Schulklasse NUR die ersten 0630 Sekunden?! 😀 (00:01:36) Bundestag: Wer den Unions-Anträgen zur Migration heute zustimmen will und wer das kritisiert. (00:06:16) Wahlkampf: Migration ist das Thema, das die meisten Menschen vor der Bundestagswahl bewegt. Inwiefern Migration und Kriminalität zusammenhängen. (00:15:06) Wartezeiten: Was Menschen mit Migrationsgeschichte bei der Ausländerbehörde erleben. Wir empfehlen euch den Podcast “Unboxing News” von Deutschlandfunk Nova: https://www.deutschlandfunknova.de/podcasts/download/update Hier kommt ihr zur Webseite von “Deutschland, wo brennt’s?”: https://data.wdr.de/ddj/deutschland-wo-brennts/ Habt ihr Fragen oder Feedback? Schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 0151 15071635 oder schreibt uns an 0630@wdr.de – und kommt gern in unseren WhatsApp-Channel: https://1.ard.de/0630-bei-Whatsapp

