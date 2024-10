VW in der Krise: Wie konnte das passieren?

Bei den Volkswagen-Mitarbeitern brodelte es, als Betriebsratschefin Daniela Cavallo vor 25.000 Beschäftigten in Wolfsburg die schlechten Nachrichten überbrachte: Mindestens drei seiner zehn Volkswagen-Werke in Deutschland plane der Konzern zu schließen - darunter auch das Werk in Osnabrück. Die verbliebenen Standorte sollten geschrumpft werden. Zehntausende Arbeitsplätze seien in Gefahr, sagte Cavallo.

Was droht den Mitarbeitenden bei VW?

Derzeit werden in Osnabrück noch Aufträge für die Sportwagenmodelle 718 Cayman und Boxster abgearbeitet, die das Porsche-Hauptwerk in Stuttgart nicht schaffe, sagte die Betriebsratschefin. Ab Frühjahr 2026 habe das Werk in Osnabrück keine Aufträge mehr.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo

Alle Mitarbeiter müssten sich auf deutliche Gehaltseinbußen einstellen: Satte zehn Prozent weniger Monatslohn plane das Management, zwei Nullrunden in den Jahren 2025 und 2026, außerdem keine Zulagen und Boni mehr.