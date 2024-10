Die EU wird Strafzölle auf Importe von E -Autos aus China erheben. Die Entscheidung der EU-Kommission vom Freitag ist eine Reaktion auf " wettbewerbsverzerrende Subventionen ", mit denen sich China nach Überzeugung der EU einen unfairen Vorteil auf dem umkämpften Automarkt verschafft hat. Deutschland hatte sich gegen die neuen Zölle ausgesprochen.

Was bedeutet die Entscheidung für Autokäufer? Und welche wirtschaftlichen Folgen befürchten die deutschen Autobauer? Fragen und Antworten.

Wenn von Strafzöllen auf chinesische E -Autos die Rede ist, fallen meist die Namen rein chinesischer Hersteller wie BYD oder Geely, die auf dem deutschen Markt (noch) keine große Rolle spielen. Tatsächlich geht es aber nicht nur um chinesische Hersteller, sondern um alle E -Autos, die in China produziert werden. Darunter fallen zum Beispiel die Fahrzeuge des US -Herstellers Tesla für den europäischen Markt und mehrere Modelle von Smart.

Auch ehemals europäische Marken wie MG oder Volvo sind mittlerweile in chinesischer Hand und werden in Fernost hergestellt. Schließlich haben auch deutsche Autobauer wie BMW und VW in China Fabriken aufgebaut. Strafzölle könnten also auch beim Kauf eines aus China importierten deutschen E -Autos fällig werden.

Der aktuelle Zollsatz für E-Autos aus China liegt bei zehn Prozent. Nach der EU -Entscheidung vom Freitag sollen ab November für verschiedene Marken zusätzliche Strafzölle erhoben werden - je nachdem, wie stark sie vom chinesischen Staat subventioniert werden. Der Höchstsatz von 35,3 Prozent träfe etwa den chinesischen Hersteller SAIC. Für die E-Autos von Geely werden zusätzliche 18,8 Prozent fällig, für BYD 17 Prozent. Autobauer wie BMW , Volkswagen und ihre chinesischen Joint-Venture-Partner müssen mit einem Aufschlag von 20,7 Prozent rechnen, wenn sie aus China in die EU importieren. Tesla handelte in Brüssel einen relativ niedrigen Zollsatz von 7,8 Prozent aus.