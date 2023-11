Tarifverhandlungen: Sollten Deutsche nicht kürzer, sondern länger arbeiten?

Der Trend ist klar: Nachdem die Lokführer-Gewerkschaft GDL und die IG Metall in den laufenden Tarifverhandlungen kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich einfordern, hat nun auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi das Thema für sich entdeckt. " Im öffentlichen Dienst haben wir im Vergleich zur Privatwirtschaft längere Arbeitszeiten, es gibt also durchaus Handlungsbedarf, auch mit Blick auf die Attraktivität der Arbeitsplätze ", sagte Verdi-Vorstandsvorsitzende Frank Werneke der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). In der neuen Tarifrunde im Öffentlichen Dienst, die Anfang 2025 ansteht, werde das Thema sicher auf den Tisch kommen.

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht das offenbar anders. Peter Adrian rief am Samstag in einem Beitrag der Funke Mediengruppe Teilzeitbeschäftigte in Deutschland dazu auf, ihre wöchentliche Arbeitszeit möglichst nicht zu senken - sondern wieder zu erhöhen. Angesichts des Fachkräftemangels sei nun persönliches Engagement gefragt, meinte Adrian: " Wenn viele Teilzeitkräfte einige Stunden mehr pro Woche arbeiten könnten, dann würde das sehr helfen ."