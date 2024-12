Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) will "zeitnah" auf den Brief mehrerer Bürgermeister antworten. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Der Ministerpräsident nehme die Anliegen der Bürgermeister "sehr ernst" , erklärte ein Sprecher.

Kommunen beklagen Überlastung

Die Bürgermeister aller acht Gemeinden im Rheinisch-Bergischen Kreis hatten Mitte Dezember in einem Brief an Wüst auf die Überlastung ihrer Kommunen aufmerksam gemacht. "Dass die Kommunen Geflüchtete aufnehmen und unterbringen, ist kommunale Pflichtaufgabe. Die Anzahl der den Kommunen zugewiesenen Geflüchteten stellt uns jedoch immer mehr vor enorme Herausforderungen und Probleme, die uns als kaum lösbar erscheinen und vollkommen überbelasten" , heißt es in dem Schreiben.

Bürgermeister: "Kapazitätsgrenzen erreicht"

Notunterkünfte, die 2015 als vorübergehendes "Dach über dem Kopf" von den Kommunen zur Verfügung gestellt wurden, könnten bis heute - fast 10 Jahre später - nicht rückgebaut werden, so die Bürgermeister. Und sie finden deutliche Worte: Den Kommunen werde abverlangt, Menschen "in tatsächlich unzumutbaren und stark sanierungsbedürftigen 'Baracken' unterzubringen" . Mehr noch: "zusammenzupferchen" , schreiben die Bürgermeister.

"Jetzt sind die Kapazitätsgrenzen in Unterkünften und bei Mitarbeitenden erreicht." Bürgermeister aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis