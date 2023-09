Streit um die Vier-Tage-Woche

Schon am Mittwoch hatte die Tarifkommission der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie diese Forderungen beschlossen, am Donnerstag zog die der ostdeutschen Stahlindustrie nach. Die Kolleginnen und Kollegen in den Stahlbetrieben erwarteten " völlig zu Recht einen Ausgleich für die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten", sagte Dirk Schulze, IG Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen am Donnerstag.

Weniger Stress, weniger Krankenstand

Knut Giesler, Verhandlungsführer IG Metall NRW

Der Bezirksleiter der IG Metall in NRW, Knut Giesler, hatte am Mittwoch gesagt, eine Verkürzung der Arbeitszeit sei eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und -geber zugleich: Sie wirke stressreduzierend, was voraussichtlich weniger Krankheitsfälle und eine höhere Produktivität der Beschäftigten zur Folge habe.