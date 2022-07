Waldbrände wüten in Südeuropa - wie hoch ist die Gefahr in NRW?

Brandursache zu 99 Prozent der Mensch

Deutschland und insbesondere NRW sind in diesem Jahr bisher von derartigen Ereignissen verschont geblieben. Hierzulande ist das Risiko für Waldbrände im März und April am höchsten, wenn es viele abgestorbene Bäume, Sträucher und Gräser gibt, die leicht brennen. Zudem fällt in dieser Jahreszeit besonders wenig Regen. Hitze spielt bei der Entstehung von Waldbränden, die laut WDR-Wetterexperte Jürgen Vogt zu 99 Prozent durch Menschen verursacht werden, eine untergeordnete Rolle.

Waldbrandgefahr in NRW

Aktuell sind allerdings auch in NRW die Rahmenbedingungen für Waldbrände gegeben, weil es schon länger nicht mehr anhaltend geregnet hat. " Die oberste Bodenschicht von etwa 50 Zentimetern ist dadurch knochentrocken ", sagt Vogt.

Anfällig für fahrlässig verursachte Brände seien damit vor allem ausgetrocknete Wälder und Wiesen. In seltenen Fällen kann bei einem trockenen Gewitter auch ein Blitzeinschlag einen Brand auslösen.

Waldbrände vermeiden

Die allermeisten Waldbrände lassen sich vermeiden, wenn alle ein Mindestmaß an Vorsicht walten lassen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat Tipps zusammengestellt, mit denen jeder Einzelne die Wälder schützen kann.

Nicht rauchen: In Nordrhein-Westfalen ist das Rauchen im Wald vom 1. März bis zum 31. Oktober streng verboten. Autofahrer sollten auf keinen Fall Zigarettenstummel aus dem Fenster werfen. Eine einzige achtlos weggeworfene Kippe kann dramatische Folgen haben.

In Nordrhein-Westfalen ist das Rauchen im Wald vom 1. März bis zum 31. Oktober streng verboten. Autofahrer sollten auf keinen Fall Zigarettenstummel aus dem Fenster werfen. Eine einzige achtlos weggeworfene Kippe kann dramatische Folgen haben. Keine Feuerzeuge wegwerfen: Feuerzeuge und Folien können Brände entfachen.

Feuerzeuge und Folien können Brände entfachen. Kein offenes Feuer: Grillen und Lagerfeuer sind nur an ausdrücklich dafür ausgewiesenen Stellen im Wald erlaubt. Auch wenn man nicht direkt im Wald grillt, kann der Funkenflug in der Umgebung Schaden anrichten. Der SDW rät, stets mindestens 100 Meter Abstand zu Waldgebieten einzuhalten.

Grillen und Lagerfeuer sind nur an ausdrücklich dafür ausgewiesenen Stellen im Wald erlaubt. Auch wenn man nicht direkt im Wald grillt, kann der Funkenflug in der Umgebung Schaden anrichten. Der rät, stets mindestens 100 Meter Abstand zu Waldgebieten einzuhalten. Nicht auf Feldern und Waldwegen parken: Autofahrer sollten Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen nie an Feldern und Wiesen oder auf Waldwegen abstellen. Trockenes Gras kann sich blitzschnell entzünden. Das betrifft besonders Autos mit am Fahrzeugboden liegenden Katalysatoren.