Waldbrände in Südeuropa: Das müssen Urlauber jetzt wissen

Stand: 16.07.2022, 17:37 Uhr

In Südeuropa wüten weiter Waldbrände - nicht zuletzt in beliebten Urlaubsregionen von Frankreich, Spanien, Porugal und Griechenland. Was rechtlich in Sachen Reiseabbruch oder -Stornierung gilt.