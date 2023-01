Ordnungsamt Werl lässt Hochhaus räumen

Bewohner vorübergehend ohne Zuhause

Die 17 Bewohner mussten das Haus noch am selben Abend verlassen. Sie durften nur das Notwendigste in Koffer und Taschen packen. Heute durften sie noch einmal ins Haus, um weitere Habseligkeiten mitzunehmen. Etwa die Hälfte der Bewohner kam privat unter. Die anderen hat die Stadt in Notunterkünften untergebracht.

Das geräumte Hochhaus

Bei den Mietern sorgte die Räumung für großen Frust. Bereits seit längerem beklagen sie erhebliche Mängel an Fenstern und der Heizungsanlage. Auch die Stadt Werl hat die Düsseldorfer Wohnungsgesellschaft Belvona schon mehrfach aufgefordert, an dem Haus Reparaturen auszuführen.

Stadt Werl sucht Gespräch mit Wohnungsgesellschaft Belvona

In den kommenden Tagen will die Stadt mit der Hausverwaltung ein intensives Gespräch führen, wie die Missstände abgestellt werden können. Außerdem will sie eine umfassende Bestandsaufnahme vom Zustand des Hauses vornehmen. Bis dahin bleibt das Haus erst einmal versiegelt.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 17.01.2023 im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Südwestfalen und im Radio auf WDR 2.