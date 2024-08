Was tun bei Blackout? Wasserwerk Sundern geht voran

Aktuelle Konflikte treiben Vorsorge voran

Die Wasserversorgung in Sundern sei schon sehr gut aufgestellt, urteilt Bernd Heinz, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr, AWWR , in Schwerte. Insbesondere seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine würden immer mehr Kommunen Krisenvorsorge ausbauen. Doch das sei teuer – und nicht jede Kommune sei bereit, die Mittel dafür auszugeben.

Im Sauerland sind Kommunen mit Seen vor der Haustür da ganz gut aufgestellt. Ähnlich wie Sundern hat auch die Stadt Meschede den Strom für ihre Trinkwasserversorgung mit dem Hennesee abgesichert. Und am Biggesee wird gerade in der Stadt Attendorn daran gearbeitet.

Unsere Quellen:

Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr

Lister-, Lennekraftwerke

Stadtwerke Sundern

Über das Thema berichtet die Lokalzeit Südwestfalen am 02.08.2024.