Blackout in Münster - Übung für den Notfall

Ein klassisches Katastrophen-Szenario: Im gesamten Münsterland gibt es einen totalen Stromausfall, nichts geht mehr. Eine schnelle Behebung des Schadens ist ausgeschlossen, die gewohnten Kommunikationswege – Internet, Handynetze - sind gekappt. Guter Rat ist jetzt teuer.

Behörden müssen reagieren können

Die Minister Limbach und Reul stehen vor der Netz-Ersatzanlage

Das gilt vor allem für Polizei und Justiz, die schnell wieder handlungsfähig sein müssen. Sie müssen sich wappnen und deshalb die Abläufe eines solchen Notfalls immer wieder üben. Im Polizeipräsidium in Münster haben sie das jetzt durchgespielt, unter Annahme des oben geschilderten Ausnahmeszenarios. Als Beobachter waren auch NRW -Innenminister Herbert Reul und NRW-Justizminister Benjamin Limbach vor Ort.

Das "Drehbuch" sah dabei eine simulierte Festnahme vor. Eine verdächtige Person sollte der Staatsanwaltschaft und einem Haftrichter vorgeführt werden. Tatvorwurf: versuchter Mord. Bei den Justizbehörden greift in einem solchen Notfall ein festes Ablauf-Protokoll, das minutiös schildert, wie vorzugehen ist. So helfen zum Beispiel Satellitentelefone, um sich mit der Polizei zu verständigen.

Polizei muss Räume vorhalten

Die Polizei in Münster hat unterdessen im Polizeipräsidium das sogenannte "47er Konzept"aktiviert, angelehnt an die 47 Kreispolizeibehörden im Land. Es bedeutet, dass es in jeder dieser Behördenstellen Ausweichräume für die Justiz gibt. Die müssen vorgehalten werden, für Notfälle wie diesen.

Im Polizeipräsidium Münster sind es mehrere Büroräume, wo die festgenommene Person jetzt verhört werden kann. Die Räume sind autark, die Kommunikationswege nach draußen gesichert. " Dafür haben wir sogenannte Netz-Ersatzanlagen. Die sorgen dafür, dass wir hier im Haus mit Notstrom versorgt werden, um als Polizei funktionsfähig zu bleiben. Das gilt auch für die Ausweichräume, “ erklärt Polizei-Pressesprecher Niklas Preuth.