Flutschäden: In einem Jahr fahren wieder Züge durch Lüdenscheid

Lüdenscheid ist nicht nur durch die gesperrte Rahmedetalbrücke verkehrstechnisch gebeutelt. Auch auf der Schiene läuft schon seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 nichts mehr.

Volmebrücke wird neu gebaut

Einen Lichtblick gibt es jetzt bei der Volmebrücke in Lüdenscheid Brügge. Die Deutsche Bahn lässt die Brücke komplett neu bauen und hat dafür einen Zeitplan bekannt gegeben: In einem Jahr soll die Strecke wieder befahrbahr sein.

Im Frühjahr soll der Auftrag vergeben werden, im Herbst sollen die Bauarbeiten staren und schon zwei Monate später abgeschlossen sein. Die neue Brücke soll weniger anfällig für Flutschäden sein, weil das Wasser besser unter ihr abfließen kann.

Ende 2023 sollen hier wieder Züge fahren.

Verzögerungen gibt es an anderen Baustellen entlang der Volmetalbahnstrecke. Zwischen Dahlerbrück und Schalksmühle war Wasser in eine Baugrube gelaufen. Doch auch diese Baustelle soll in einem Jahr fertig sein, so dass Ende 2023 wieder Züge fahren können.