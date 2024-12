Das Bielefelder Bollwerk ist bereit für den nächsten Coup

Was haben die Reserve des VfB Stuttgart und Hansa Rostock gemein? Genau, sie sind die einzigen Teams, die Arminia Bielefeld in dieser Saison mindestens zwei Tore eingeschenkt haben. Am Dienstag probiert im Achtelfinale des DFB-Pokals mit dem SC Freiburg der nächste Klub, das Abwehrbollwerk des DSC zu knacken.