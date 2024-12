Krisenzeit am Seilersee - Iserlohner Fans verhöhnen Team

Die Aussichten im Sauerland sind derzeit trübe - das liegt aber weniger am Winterwetter als vielmehr an der Performance der dort ansässigen Iserlohn Roosters. Nach der fünften Niederlage in Folge kippte die Stimmung in der Arena beim Spiel gegen Wolfsburg am Sonntag erstmals richtig ins Negative.

Krisensitzung nach Wolfsburg

Teile der Fans machten ihrem Unmut gegen Wolfsburg deutlich hörbar Luft und skandierten: "Wir haben die Schnauze voll!". Außerdem verspotteten sie neben dem Team auch den geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Brück. Bei den Verantwortlichen ist die Krise längst angekommen. Noch am Abend nach dem Spiel wurde eine Krisensitzung einberufen - Ergebnisse sind derzeit noch nicht bekannt.