Wohnheimplätze bleiben knapp

Die Zahl der Wohnheimplätze für Studierende ist nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft der Studierendenwerke NRW zuletzt nur gering gestiegen. Zum Stichtag am Jahresbeginn gab es 46.610 öffentlich geförderte Wohnplätze für Studierende in NRW. Das entspreche in Relation zur Gesamtzahl der Studierenden, das 8,37 Prozent untergebracht werden könnten.

Im Erhebungszeitraum 2023 wurden von den Studierendenwerken in NRW lediglich 201 Plätze mehr als im Vorjahr gezählt. Außerdem befanden sich zum Stichtag 1. Januar 2024 rund 945 Wohnplätze der Studierendenwerke in Bau oder in der Planung.

