Die Richter entschieden, dass die Begründung der Polizei nicht ausreiche, dass weitere Straftaten bei den Pro-Palästina-Demos zu erwarten seien. Damit sei das Verbot rechtswidrig. Die Polizei hatte argumentiert, dass sich die Stimmung bei den vorherigen Demos in Münster immer weiter hochgeschaukelt habe.

"Wir haben viel Verständnis für Menschen, die auf die Situation der Menschen im Gaza-Streifen hinweisen wollen. Und wenn die das friedlich tun wollen, dann haben sie unsere volle Unterstützung" Alexandra Dorndorf, Polizeipräsidentin Münster

Laut Polizeipräsidentin Dorndorf habe es immer mehr Straftaten gegeben

" Wir haben aber mehrere Versammlungen hier in Münster gesehen, bei denen es durch die Einflussnahme des Anmelders dazu gekommen ist, dass es eine Eskalation gegeben hat. " Es habe eine wachsende Gewaltbereitschaft und immer mehr Straftaten gegeben, bis hin zur Körperverletzung, so Münsters Polizeipräsidentin.

Verwaltungsgericht widerspricht Polizei teilweise

Bei den bisherigen Pro-Palästina-Demos hat es 24 Strafanzeigen der Polizei Münster gegen Demoteilnehmer und Leiter der Protestzüge und Mahnwachen gegeben. Bisherige Vergehen seien aber kein ausreichender Hinweis darauf, dass es auch bei den beiden neuangemeldeten Demos zu Straftaten kommen müsse, so das Verwaltungsgericht Münster.

Bislang beurteilen Polizei und Staatsanwaltschaften unter anderem die oft von Palästinensern und ihren Unterstützern gerufene Parole " From the river to the sea Palestine will be free! " als Straftat. Dabei bestehe der Verdacht der Volksverhetzung, so Münsters Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

Parolen könnten auch anders verstanden werden

Mit dem Spruch - so eine juristische Einschätzung verschiedener Staatsanwaltschaften - würde sowohl das Existensrecht des Staates Israel angezweifelt als auch die Vernichtung des israelischen Volkes gefordert. Aber die Richter in Münster argumentieren, die Parole müsse auf Demos nicht in diesem Sinne der Terrororganisation Hamas gemeint sein. Demonstranten könnten damit auch das gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen auf dem Gebiet Israels, dem Westjordanland und dem Gaza-Streifen meinen.

Übersetzt heißt die Parole: "Vom Fluss (also dem Jordan im Osten) bis zum Meer (also dem Mittelmeer im Westen) soll ganz Palästina frei sein." Das umfasst auch das komplette Staatsgebiet Israels. Ebenfalls bei anderen umstrittenen, oft verbreiteten Parolen sieht das Verwaltungsgericht die Strafbarkeit nicht als erwiesen an. Selbst zum Beispiel bei dem Ausspruch "Israel Kindermörder". Dies könne ein neutraler Beobachter als massive Kritik am Staat Israel aufnehmen, aber nicht zwangsläufig als antisemitisch, so die Richter in Münster.

Gerichtsentscheidung ein voller Erfolg für Demo-Organisatoren

Sami A. ist Mitglied der Gruppierung "Palästina Antikolonial"

Die münstersche Gruppierung "Palästina Antikolonial" hat die Pro-Palästina-Demos in Münster organisiert und dafür geworben. Zum ersten Mal sprach heute ein Mitglied der umstrittenen Gruppe, Sami A. (seinen vollen Namen will er nicht öffentlich nennen), im Interview mit dem WDR .

" Die Polizei unterdrückt unser Recht auf Meinungsfreiheit und unser Demonstrationsrecht ", kritisiert Sami A. Das Verbot sei absolut rechtswidrig. Die Versammlungen seien bislang keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gewesen, so wie die Polizei es beurteilt habe. " Wir waren stets friedlich und haben uns von Gewalt distanziert ", ergänzt der 35-jährige Münsteraner. Er betont auch, dass die 2020 in Münster gegründete Gruppe "Palästina Antikolonial" die Taten der Terrororganisation Hamas verurteile.

Polizei konnte sich auch in Düsseldorf nicht durchsetzen

Demo-Teilnehmer vor der eigentlichen Kundgebung in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf konnte die Polizei einige Auflagen für zwei Pro-Palästina-Demos nicht durchsetzen. Die Anmelder hatten sich vor dem Verwaltungsgericht dagegen gewehrt. Die Polizei hatte untersagt, dass die Begriffe "Völkermord" und "Genozid" und die Parole "israelische Verbrechen gegen den Gazastreifen" gerufen werden.

Das Gericht hat am späten Freitagnachmittag dagegen entschieden. Eine Sprecherin erklärte, dass die Parolen und Sprüche von der Meinungsfreiheit gedeckt sein könnten. Die Polizei kann gegen diese Entscheidung noch Einspruch vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen.

In Düsseldorf sollte am Freitag um 17.15 Uhr eine Pro-Palästina-Demo starten und Samstagmittag eine weitere. Die Demos sollen vom Hauptbahnhof zum Landtag ziehen.