Demos in NRW: Krieg in Nahost zieht wieder Menschen auf die Straßen

Wegen des Kriegs im Nahen Osten zieht es auch an diesem Samstag die Menschen in NRW auf die Straßen. In Düsseldorf findet am Nachmittag eine der größten pro-palästinensischen Demos im Land statt. Sie ist für 1.000 Teilnehmer angemeldet - laut Polizei kamen aber nur 700 Menschen.

Düsseldorf: Demonstration gegen Antisemitismus

Mit deutlicher Verspätung und vielen palästinensischen Flaggen, einer Friedenstaube auf einer Fahne und dem slogan "free, free palestine" sind die Demonstranten losgezogen. Sie trafen auf gut 50 pro-israelische Demonstranten. Alles begleitet von hunderten von Polizisten. Es ist laut, bislang aber friedlich in Düsseldorf. Vor zwei Wochen hatte es an gleicher Stelle eine pro-palästinenische Demo mit 17.000 Teilnehmern gegeben.

In Köln ist pro-palästinensische Versammlung unter der Überschrift "Frieden für den Nahen Osten" angemeldet. Den Organisatoren geht es nach eigenen Angaben gegen die einseitige Positionierung der politischen Klasse und der Medien im Nahost-Konflikt. Zugleich soll Solidarität mit der leidenden palästinenischen Bevölkerung in Gaza bekundet werden. Eine weitere Kundgebung in Köln steht unter dem Motto "Solidarität mit Israel! Solidarität mit der Ukraine!" Ebenfalls in Köln gibt es am Samstag eine Veranstaltung der Women's International Zionist Organisation.

Pro-Palästina-Demo in Münster kurzfristig verboten

Weitere pro-palästinensische Versammlungen sind in Bielefeld, Paderborn und Herne angemeldet. In Münster wurde eine ursprünglich erlaubte Pro-Palästina-Demo kurzfristig verboten. Erlaubt ist nur eine Kundgebung ohne Flaggen auf einem Innenstadtplatz mit starken Auflagen. Der Anmelder will dagegen klagen. Gegen die mutmaßliche Einschränkung des Versammlungsrechts wird protestiert.

In Aachen ist für Samstag eine Versammlung mit dem Namen "Schweigemarsch für den Frieden in Gedenken an die Opfer im Nahen Osten" angemeldet. In Lübbecke (Kreis Minden-Lübbecke) gibt es eine "Mahnwache für die entführten israelischen Geiseln.