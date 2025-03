Saarbrücken trifft bei der ersten Chance

Nach der 1:2-Niederlage im Ostwestfalen-Duell beim SC Verl am Samstag musste Arminias Coach Mitch Kniat seine Startelf auf zwei Positionen umbauen. Für Kapitän Mael Corboz und Maximilian Großer (beide Gelbsperre) liefen Christopher Lannert und Isaiah Young auf.

"Vollgas und Attacke" von Beginn an - diese Marschroute gab Kniat vor der Partie bei "MagentaSport" vor. Und seine Mannschaft machte nach dem Anpfiff sofort Druck. Stefano Russo (2.) zwang FCS-Keeper Phillip Menzel mit einem Volleyschuss aus 23 Metern zur ersten Glanzparade. Mit dem ersten Saarbrücker Angriff wurden die Gastgeber aber kalt erwischt. Nach einem Doppelpass mit Maurice Multhaup tauchte Civeja (5.) frei vor Arminias Keeper Kersken auf und traf unten rechts ins Eck zum 1:0.

Arminia dreht Spiel in zehn Minuten

Unbeeindruckt vom Rückstand spielte die Arminia weiter nach vorne und glich fünf Minuten später aus. Ein Schuss von Kania (10.) aus 20 Metern wurde von Saarbrückens Joel Bichsel am Elfmeterpunkt abgefälscht und schlug rechts im Tor ein, Menzel war bereits auf dem Weg ins andere Eck. Beide Teams legten weiter ein hohes Tempo hin, wobei die Arminia das spielbestimmende Team blieb. Bei einem Doppelpass mit Kania zog Young (19.) von links in den Strafraum, doch der Ex-Bielefelder Sebastian Vasiliadis spitzelte dem Angreifer die Kugel mit einer Grätsche noch vom Fuß.

Mit dem nächsten gefährlichen Angriff legte die Arminia das zweite Tor nach. Joel Grodowski setzte sich auf der rechten Seite gegen Bichsel durch und passte den Ball von der Grundlinie in die Mitte, wo Kania (26.) den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken musste. Von Saarbrückens Offensive war nach dem Führungstor beinahe nichts mehr zu sehen, Bielefeld zeigte sich weiter zielstrebig. Bei einem Schlenzer (33.) und einem Distanzschuss (41.) von Marius Wörl war Menzel jeweils zur Stelle.

Hagmann mit kuriosem Treffer

Auch nach der Halbzeitpause blieben die Hausherren am Drücker, Kania (55.) scheiterte mit einem Versuch aus 18 Metern an Menzel. In der 59. Minute gab Civeja den ersten Saarbrücker Torschuss seit dem Führungstreffer ab, mit dem Arminias Keeper Jonas Kersken keine Probleme hatte. Bielefeld hatte einige gute Kontermöglichkeiten, spielte diese aber nicht sauber aus.

In der Schlussphase kam Saarbrücken kurzzeitig noch einmal auf, Elijah Krahn (80.) prüfte Kersken mit einem strammen Drehschuss aus 16 Metern, den Arminias Torwart noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte. Kurz darauf machte Bielefeld den Deckel drauf. Hagmann (84.) wollte in die Mitte flanken, doch sein Versuch wurde von Saarbrückens Bichsel abgefälscht, sodass der Ball sich bogenlampenartig über Menzel hinweg ins Tor senkte.

Für die Arminia geht es am Samstag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück weiter, Saarbrücken empfängt schon am Freitag (19 Uhr) den VfB Stuttgart II.