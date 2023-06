Verwaltungsgericht: Stadt Münster muss U3-Kind Betreuung bieten

Bei Ablehnung zum Anwalt

Wenn Kommunen dauerhaft nicht in der Lage sind, dem Rechtsanspruch auf Betreuung zu entsprechen, sollten betroffene Eltern sich juristische Hilfe suchen. Mit einem Rechtsbeistand können sie prüfen und durchsetzen, was in ihrem Fall möglich wäre.

Denkbar wäre da sowohl die Betreuung selbst zu übernehmen und den Verdienstausfall der Stadt in Rechnung zu stellen, als auch privat eine Betreuung zu organisieren und sich das Geld dafür bei der Stadt wiederzuholen.

Über dieses Thema berichten wir am 09.06.2023 auch in den Lokalzeiten in Hörfunk und Fernsehen.