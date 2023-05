Klaus Bremen, Vorsitzender des Landesverbands NRW beim Deutschen Kitaverband

Das liege zwar auch an der hohen Bevölkerungsdichte im Land. Die Wurzeln des Übels lägen jedoch tiefer, sagt Klaus Bremen, Vorsitzender des Landesverbands NRW beim Deutschen Kitaverband. So sei das Kindergartensystem jahrzehntelang von einem inzwischen überholten Familienbild geprägt gewesen. " Demnach gehörten Kinder maximal bis zur Mittagszeit in eine Betreuung. Mit der Einführung des Rechtsanspruchs hat sich dann plötzlich die Welt geändert ."

Personalmangel verschärft die Situation

Doch die Landesregierung habe es verpasst, sich rechtzeitig darauf einzustellen und das Angebot dem Bedarf entsprechend auszubauen. Nun werde die Situation noch verschärft durch den zunehmenden Personalmangel in den Betreuungseinrichtungen.