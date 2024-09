Bei der Herstellung von Zement entsteht das klimaschädliche CO2 - und zwar in großen Mengen. Weil sich das nicht vermeiden lässt, will Heidelberg Zement in seinem Werk in Geseke im Kreis Soest das CO2 auffangen, verflüssigen und dauerhaft unter der Nordsee speichern lassen.

Gas lässt sich bei Zementherstellung nicht vermeiden

CCS , Carbon Capture and Storage, nennt sich diese Technologie, für die in dieser Woche das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen gesetzlichen Rahmen vorlegen will. Damit soll der Industrie der Einsatz dieses Verfahrens ermöglicht werden - insbesondere solchen Betrieben, bei denen sich CO2 -Vermeidung technisch nicht umsetzen lässt.

Werk wird für halbe Milliarde Euro umgebaut

In Geseke will Heidelberg Zement in zwei Jahren mit dem Umbau seines Werkes beginnen. Rund eine halbe Milliarde Euro sind dafür veranschlagt, die EU fördert das Pilotprojekt mit knapp 200 Millionen Euro. Direkt bei der Produktion des Zements soll das CO2 aufgefangen und verflüssigt werden.

So sieht das Zementwerk heute aus

Gegenüber dem bisherigen Werk soll in Geseke auf einem Gelände so groß wie sieben Fußballfelder ein Verladebahnhof entstehen. Das flüssige CO2 soll dort in Kesselwagen gepresst und über die Schiene nach Wilhelmshaven transportiert werden. Von dort geht es per Schiff in die norwegische Nordsee und wird dort verpresst.

Wirtschaftsminister will CCS -Technologie möglich machen

Die CCS -Technologie ist in Deutschland bisher noch im Versuchsstadium - in anderen Ländern wie Norwegen und Dänemark ist man schon weiter. Doch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) will der Technik auch hier zum Durchbruch verhelfen.

Forciert CCS: Wirtschaftsminister Robert Habeck

Es gebe Industriezweige wie beispielsweise die Zementherstellung, in denen Klimaneutralität durch andere Techniken nicht zu erreichen sei, argumentiert Habeck.