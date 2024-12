In der kommenden Woche sollen sie fallen: Die Urteile im Fall des 15-Jährigen, der im März in Köln entführt und erstochen worden war. Die Angeklagten: vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren.

Entführt und am Mülheimer Hafen erstochen

In der Nacht auf den 10. März 2024 hatten sich die beiden Hauptverdächtigen mit dem späteren Opfer an einer Kneipe in Köln-Mülheim getroffen. Die beiden Angeklagten hatten laut Staatsanwaltschaft den Plan, das spätere Opfer zu " bestrafen ."

Die Gedenkstätte in Mülheim

Der Jugendliche hatte sich einer anderen Drogenbande zugewandt, was der Grund für die Wut der Hauptangeklagten gewesen sein soll, so die Staatsanwaltschaft. Vor der Kneipe bedrohten sie den 15-Jährigen mit Schusswaffen und drängten ihn zum Mülheimer Hafen, wo die eigentliche Tat passierte.

"Beende es"

Laut Aussage des 19-Jährigen soll sich die Wut auf den Jugendlichen immer mehr aufgeladen haben. Nach Schlägen und einem Messerstich soll der Mitangeklagte zum 19-Jährigen gesagt haben: "Beende es." Als der Jugendliche flüchten wollte, seien beide hinter ihm hergelaufen. In diesem Moment soll es dann die tödlichen Messerstiche gegeben haben, ausgeführt vom 19-Jährigen, aber im Beisein des Mitangeklagten.

Neun Jahre Haft nach Jugendstrafrecht gefordert