In den Mittelgebirgsregionen rechnen die Wissenschaftler mit mehr Starkregenereignissen. Hier werde die Gefahr von Sturzfluten sowie Bodenerosionen bis hin zu abrutschenden Hängen steigen, so das LANUV. Die Projektionen zeigen zwar keine wesentliche Änderung der Menge der Jahresniederschläge, jedoch werden Sommerniederschläge eher abnehmen und Winterniederschläge eher zunehmen.

Und im Münsterland und in Ostwestfalen-Lippe bestehe bei längeren Trockenperioden vor allem die Gefahr, dass es Einschränkungen bei der Wasserversorgung geben könnte, so die Wissenschaftler. Auch die Waldbrandgefahr werde in NRW mit Ausnahme der Mittelgebirge flächendeckend deutlich zunehmen.

Viele Maßnahmen erforderlich