DSC-Coach Mitch Kniat änderte im Duell Dritter gegen Vierter seine Elf im Vergleich zum Pokal-Triumph unter der Woche gegen den SC Freiburg nur auf einer Position: Isaiah Young ersetzte Lukas Kunze, der möglicherweise angeschlagen kurzfristig nicht im Kader stand.

Oemichen bringt Dynamo in Front

In der ersten Viertelstunde machten zunächst die Bielefelder das Spiel, Dynamo agierte abwartend. Die Sachsen legten dann ihre Zurückhaltung ab, wurden mutiger, und schon kurze Zeit später stand es 1:0 für Dynamo.

Nach einer scharfen Lemmer-Hereingabe von rechts rutschte der Ball zu Jonas Oemichen durch, der am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben brauchte (19.).

Dresden erhöhte den Druck und belohnt sich

Die Bielefelder zeigten sich nicht geschockt und versuchten weiter, ihr Aufbauspiel durchzuziehen, was auch die Ballbesitzquote von 61 Prozent für die Arminia nach 30 Minuten zeigt. Doch gerade im letzten Drittel verteidigten die Hausherren sehr gut und ließen die Ostwestfalen in der ersten halben Stunde nicht gefährlich vor das Dynamo-Tor kommen.

Die Dresdener indes lauerten auf Konter, die sie schnell und überfallartig ausspielten. Doch auch der DSC stand hinten gut, und so entwickelte sich eine Partie mit nur wenigen Halbchancen, die aber durchaus Unterhaltungswert hatte.

Kurz vor der Pause nahm der Druck von Dynamo wieder zu, und die Dresdener belohnten sich für ihr Offensiv-Bemühen: Eine scharfe Hereingabe von Oemichen von der linken Seite versenkte Christoph Daferner aus sechs Metern im Bielefelder Tor (41.) zur verdienten 2:0-Führung. Insgesamt waren die Dresdener das entscheidende Stückchen galliger und konsequenter in ihren Aktionen.

Entscheidung durch Meißner

Kniat reagierte zur Pause und brachte mit Merveille Biankadi, Mika Schroers und Felix Hagmann drei neue Spieler. Sam Schreck, Christopher Lannert und Isaiah Young nahmen dafür auf der Bank Platz.

Insgesamt wurde es auf dem Rasen nun hektischer. Bielefeld arbeitete am Anschlusstreffer, doch Dynamo machte das dritte Tor. Daferner scheiterte zunächst an DSC-Keeper Jonas Kersken, doch Robin Meißner netzte den Nachschuss aus zehn Metern ein (64.).

DSC in den entscheidenden Szenen das schlechtere Team

Die Kniat-Elf bemühte sich weiter, und auch wenn die Arminia mit dem 0:3 sicher zu hoch zurücklag, waren die Sachsen in den entscheidenden Szenen das aufmerksamere, spritzigere und bessere Team.

Bezeichnend dafür eine Szene aus der 81. Minute: In einer Vier-zu-zwei-Situation für die Arminia legte Corboz quer in den Fünf-Meterraum, doch sowohl Andre Becker als auch Youngster Daniel Sumbu, die beide zuvor eingewechselt worden waren, verfehlten den Ball freistehend. Am Ende ein gebrauchter Nachmittag für die Bielefelder.

DSC-Heimspiel gegen Unterhaching live im BR

Bielefeld bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Energie Cottbus weiter im Aufstiegsrennen und belegt derzeit Platz vier. Für die Arminia geht es im vorletzten Spiel vor der Winterpause mit einem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching weiter. Anpfiff der Partie, die vom Bayrischen Rundfunk live übertragen wird, ist am Samstag um 14 Uhr.